Конте обвинил Нагельсмана в неуважении из-за слов о Кейне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте отреагировал на слова наставника «Баварии» Юлиана Нагельсмана по поводу нападающего лондонского клуба Гарри Кейна. Ранее наставник мюнхенцев заявил, что считает Кейна блестящим игроком, однако, стоимость игрока может быть проблемой для перехода форварда в «Баварию».

«Я бы никогда не стал говорить об игроках других команд. Я не знаю, почему Нагельсманн сделал это — я думаю, что это может быть немного неуважительно. Ситуация для Кейна здесь, в «Тоттенхэме», совершенно ясна. Он — важная часть нашего проекта», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своё «твиттере».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90,00 млн.