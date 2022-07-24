Зинченко – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Челси»

Известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч с «Челси», который состоится 24 июля на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо. Новичок «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.



Наставник «Арсенала» Микель Артета определил следующий стартовый состав: Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл, Александр Зинченко, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус.



В запасе «канониров» Тёрнер, Бельерин, Уолтерс Седрик, Тавареш, Пабло Мари, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Эльнени, Маркиньос, Пепе, Нелсон, Балогун и Нкетиа.

Фото: соцсети ФК «Арсенал»

Напомним, Зинченко стал пятым летним новичком «Арсенала» после нападающего Габриэла Жезуса, который также перешёл из «Манчестер Сити», а также вингера Маркиньоса, центрального хавбека Фабиу Виейры и вратаря Мэтта Тёрнера.