Шалимов: и сами сделали многое, чтобы проиграть, и «Оренбург» достаточно, чтобы победить

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос, стало ли удаление игрока его команды в первом тайме переломным моментом матча с «Оренбургом». Екатеринбуржцы после перерыва пропустили три безответных мяча и потерпели поражение со счётом 0:3.



«Переломным? Конечно. Хотя, как переломным… Всё-таки первый тайм мы закончили 0:0. После этого обговорили какие-то вещи. А на первой минуте второго тайма получили гол после длинной передачи, которую мы никогда не делали. Если её и нужно было выполнять, то дальше. После столь нелепого пропущенного мяча, конечно, было тяжело. Можно было бы говорить о новых игроках, но ведь команда прошла сборы, так что это не оправдание. Когда мы так легко даём забивать, с таким трудом отбираем мячи, сами их теряем… Во втором тайме сыграли ужасно. И сами сделали многое, чтобы проиграть, и «Оренбург» сделал достаточно, чтобы победить», – сказал Шалимов сразу по окончании игры в эфире канала «Матч Премьер».



«Урал» неудачно начал новый сезон, замыкая турнирную таблицу чемпионата России после двух выездных поражений без забитых мячей. В стартовом туре подопечные Игоря Шалимова проиграли в Москве ЦСКА (0:2), а через неделю – в Оренбурге одноимённому клубу (0:3).