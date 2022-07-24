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Президенты «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» обсудили возрождение Суперлиги

Президенты «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» обсудили возрождение Суперлиги
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Руководители трёх топ-клубов встретились в Лас-Вегасе, где обсудили проект Европейкой Суперлиги, сообщает FCBN.

По данным источника, на встрече присутствовали президент «Барселоны» Жоан Лапорта, президент «Реала» Флорентино Перес и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Стороны обсудили, какие изменения необходимо внести в Европейскую Суперлигу, чтобы возродить турнир.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако, спустя два дня турнир покинули несколько команд и проект был приостановлен.

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать новый турнир.

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