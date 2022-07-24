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Бонуччи раскритиковал де Лигта после его перехода в «Баварию»

Бонуччи раскритиковал де Лигта после его перехода в «Баварию»
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Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о защитнике Маттейсе де Лигте, который перешёл из турнинского клуба в «Баварию».

«Меня не удивило прощание Де Лигта, поскольку некоторые его заявления намекали на то, что он не хочет оставаться в «Ювентусе. Но я думаю, что в основе всего лежит уважение. Коллектив, в котором он был в течение трёх лет, помог ему вырасти, и клуб вложил в него деньги. Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, которые он говорил в составе сборной, не были приятными. Мы говорили об этом после праздников, и он понял. «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой», — приводит слова Бонуччи Juvefc.

Контракт 22-летнего нидерландского футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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