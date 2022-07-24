Главный тренер «Краснодара»: не знаю, в чём мы со «Спартаком» похожи, я там не работаю

Наставнику «Краснодара» Александру Сторожуку после матча со «Спартаком» задали вопрос о том, чем похожи два клуба, кроме ставки на своих воспитанников.



«Не знаю. Я в «Спартаке» не работаю, поэтому мне тяжело сказать. У нас свой путь и своё понимание, а у них своё. Абаскаль сказал, что команды исповедуют похожий футбол? Могу отметить, что они перестроились со времён Тедеско. Играли в пять защитников, потом был итальянец – тоже в пять, а сейчас перешли на 4-3-3. Может быть, структурно алгоритмы где-то одинаковые. Но определяющую роль играют исполнители. В «Спартаке» сегодня в большинстве их нашлось больше», – сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры заявил, что красно-белые и «Краснодар» схожи не только в том, что делают ставку на молодых футболистов, но и в стиле игры. По словам испанца, обе команды «вытягивают соперника и любят прессинговать».