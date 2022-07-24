Гол Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Баварией»

В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором встретились чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.



Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил летний новичок «Манчестер Сити» – норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Для него это дебютный мяч в составе «горожан».

Фото: соцсети ФК «Манчестер Сити»

Отметим, что из-за сложных погодных условий матч был прерван на 13-й минуте, сразу после гола Холанда. Когда футболисты снова вышли на поле, стало известно, что команды проведут два тайма по 40 минут. Несмотря на товарищеский статус встречи, арбитр показал игрокам пять жёлтых карточек. У «Баварии» предупреждены Киммих, Павар и Эрнандес, у «Сити» – Канселу и Филлипс.