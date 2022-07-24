«Барселона» и «Реал» объявили составы на товарищеский матч
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Стали известны стартовые составы каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Стартовый свисток прозвучит в 6:00 по мск.
«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Родриго.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Жорди Альба, Рафинья, Гави, Эрик Гарсия.
Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.
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