«Барселона» и «Реал» объявили составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США). Стартовый свисток прозвучит в 6:00 по мск.



«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Родриго.



«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Жорди Альба, Рафинья, Гави, Эрик Гарсия.



Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.