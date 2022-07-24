Пиняев отреагировал на выход игроков «Зенита» и «Крыльев» в футболках в его поддержку

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, у которого диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс, отреагировал на поддержку от игроков своего клуба, а также санкт-петербургского «Зенита», которые вышли на игру между собой в футболке с портретом футболиста.



«Невозможно описать словами эмоции, хочется лишь благодарить. Спасибо моему клубу за красивый жест в поддержку моего здоровья, а также хочется отметить и сделать низкий поклон команде «Зенит» за то, что по своей инициативе поддержали не только футболками, но и объявлением на домашнем стадионе. Всем огромное спасибо, скоро увидимся», — написал Пиняев в одной из социальных сетей.



Напомним, в рамках второго тура РПЛ сезона-2022/2023, «Зенит» на своём поле обыграл «Крылья» со счётом 3:0.