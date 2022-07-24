Бэйл забил дебютный гол за «Лос-Анджелес» и принёс победу своей команде

Валлиец Гарет Бэйл впервые отличился за новый клуб. Вингер забил за «Лос-Анджелес» в матче чемпионата США со «Спортинг Канзас-Сити». Игра завершилась со счетом 2:0.



Кроме Бэйла, гол ещё забил и Кристиан Аранго. Также сыграл за «Лос-Анджелес» и бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.



Напомним, воспитанник «Саутгемптона» Бэйл с 2013 по 2021 год выступал за мадридский «Реал». В составе испанского клуба Гарет выиграл 19 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов. Соглашение между сторонами истекло 30 июня, оно не было продлено. Бэйл перешёл в «Лос-Анджелес» в статусе свободного агента. С 2007-го по 2013-й, а также в сезоне-2020/2021 Гарет был футболистом лондонского «Тоттенхэма». На его счету также 106 матчей в футболке сборной Уэльса.

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