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«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Генка»

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Генка»
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Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает вариант покупки центрального защитника бельгийского «Генка» Джона Лукуми, сообщает Voetbalprimeur.

По сведениям источника, помимо «Зенита», к футболисту проявляют интерес английские «Борнмут» и «Фулхэм», а также французская «Ницца».

Клубы уже связались с «Генком» для консультаций по поводу возможного трансфера.

24-летний Лукуми выступает за «Генк» с 2018 года, куда перешёл из «Депортиво Кали». На счету защитника также 5 матчей за национальную сборную Колумбии.

Отметим, что Лукими является левоногим футболистом, а руководители «Зенита» в своих высказываниях недавно отмечали заинтересованность в центральном защитнике с ведущей левой ногой.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джона Лукуми в € 9 млн.

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