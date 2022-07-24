«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Генка»

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает вариант покупки центрального защитника бельгийского «Генка» Джона Лукуми, сообщает Voetbalprimeur.
По сведениям источника, помимо «Зенита», к футболисту проявляют интерес английские «Борнмут» и «Фулхэм», а также французская «Ницца».
Клубы уже связались с «Генком» для консультаций по поводу возможного трансфера.
24-летний Лукуми выступает за «Генк» с 2018 года, куда перешёл из «Депортиво Кали». На счету защитника также 5 матчей за национальную сборную Колумбии.
Отметим, что Лукими является левоногим футболистом, а руководители «Зенита» в своих высказываниях недавно отмечали заинтересованность в центральном защитнике с ведущей левой ногой.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джона Лукуми в € 9 млн.
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