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Тухель отреагировал на возможный переход Кунде в «Челси»

Тухель отреагировал на возможный переход Кунде в «Челси»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на возможный переход французского защитника «Севильи» Жюля Кунде.

«Сделка с Кунде? У меня нет никаких новостей. «Челси» необходимы качественные игроки. Без сомнения, у нас есть такие, но мы не так конкурентоспособны, и вы могли видеть это в матче с «Арсеналом», – приводит слова Тухеля известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо». В 133 матчах за команду он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В июне 2021 года Кунде дебютировал в составе сборной Франции. В 10 матчах за национальную команду он не отметился результативными действиями, но заработал по одной жёлтой и красной карточке.

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