Обамеянг — о трансфере Левандовского: теперь «Барселона» может бороться за трофеи
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обмаяенг прокомментировал приход в клуб польского форварада Роберта Левандовского.
«Когда трансфер Левандовского стал официальным, я был очень счастлив. Теперь у нас больше опыта, поэтому мы можем играть даже лучше, чем в далёком прошлом, когда играли за «Боруссию». Я уверен, что мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить статистику, которая была у нас в Дортмунде.
Я очень рад, потому что теперь «Барса» может соревноваться за трофеи со всеми. Я также рад, что остался Усман Дембеле. Его качества просто сумасшедшие, и я просто наслаждаюсь каждой игрой, проведённой с ним на поле", — приводит слова Пьера-Эмерика Обмаеянга ESPN.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны».
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