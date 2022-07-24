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Обамеянг — о трансфере Левандовского: теперь «Барселона» может бороться за трофеи

Обамеянг — о трансфере Левандовского: теперь «Барселона» может бороться за трофеи
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обмаяенг прокомментировал приход в клуб польского форварада Роберта Левандовского.

«Когда трансфер Левандовского стал официальным, я был очень счастлив. Теперь у нас больше опыта, поэтому мы можем играть даже лучше, чем в далёком прошлом, когда играли за «Боруссию». Я уверен, что мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить статистику, которая была у нас в Дортмунде.

Я очень рад, потому что теперь «Барса» может соревноваться за трофеи со всеми. Я также рад, что остался Усман Дембеле. Его качества просто сумасшедшие, и я просто наслаждаюсь каждой игрой, проведённой с ним на поле", — приводит слова Пьера-Эмерика Обмаеянга ESPN.

Левандовски приветствует игроков «Барселоны».

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