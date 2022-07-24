Итальянский вингер Федерико Бернардески забил свой первый гол за «Торонто». Этот мяч помог его команде победить соперников «Шарлотт» с разгромным счётом (4:0).
Также Бернардески отдал еще одну голевую передачу. Забивали ещё Майкл Брэдли, у которого на счету дубль. И голом отметился Джонатан Осорио. Также первый матч за клуб у другого итальянца Лоренсо Инсинье. Он сумел отдать голевую передачу.
Напомним, за «Торонто» также выступают бывшие партнёры Бернардески по сборной Италии – 35-летний крайний защитник Доменико Кришито и 31-летний нападающий Лоренцо Инсинье. Оба игрока перешли в новый клуб на правах свободных агентов из «Дженоа» и «Наполи» соответственно.
В прошедшем сезоне Бернардески принял участие в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В 2017 году туринский клуб его приобрёл у «Фиорентины» за € 35 млн.
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