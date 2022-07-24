Победный гол Периссе с пенальти — в видеообзоре матча женского Евро Франция — Нидерланды

В ночь с 23 на 24 июля мск в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин встретились национальные команды Франции и Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Французские футболистки одержали победу – 1:0.



Команды не сумели забить в основное время встречи, поэтому матч перешёл в дополнительное время. На 99-й минуте за нарушение защитницы Доминикве Янсен в своей штрафной площади в ворота команды Нидерландов был поставлен 11-метровый.



К «точке» подошла французская защитница Эв Периссе, которой удалось реализовать свою попытку. Вратарь Нидерландов Дафна ван Домселар угадала направление удара, но не смогла его отбить.



Таким образом, Франция вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 27 июля.

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