Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победный гол Периссе с пенальти — в видеообзоре матча женского Евро Франция — Нидерланды

Победный гол Периссе с пенальти — в видеообзоре матча женского Евро Франция — Нидерланды
Комментарии

В ночь с 23 на 24 июля мск в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин встретились национальные команды Франции и Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Французские футболистки одержали победу – 1:0.

Команды не сумели забить в основное время встречи, поэтому матч перешёл в дополнительное время. На 99-й минуте за нарушение защитницы Доминикве Янсен в своей штрафной площади в ворота команды Нидерландов был поставлен 11-метровый.

К «точке» подошла французская защитница Эв Периссе, которой удалось реализовать свою попытку. Вратарь Нидерландов Дафна ван Домселар угадала направление удара, но не смогла его отбить.

Таким образом, Франция вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 27 июля.

Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки! Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022