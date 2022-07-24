Победный гол Периссе с пенальти — в видеообзоре матча женского Евро Франция — Нидерланды

В ночь с 23 на 24 июля мск в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин встретились национальные команды Франции и Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Французские футболистки одержали победу – 1:0.
Команды не сумели забить в основное время встречи, поэтому матч перешёл в дополнительное время. На 99-й минуте за нарушение защитницы Доминикве Янсен в своей штрафной площади в ворота команды Нидерландов был поставлен 11-метровый.
К «точке» подошла французская защитница Эв Периссе, которой удалось реализовать свою попытку. Вратарь Нидерландов Дафна ван Домселар угадала направление удара, но не смогла его отбить.
Таким образом, Франция вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Германией. Матч состоится 27 июля.
Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
- 24 июля 2022
-
10:21
-
10:10
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:11
-
08:05
-
08:05
-
07:46
-
07:46
-
07:29
-
07:13
-
07:02
-
06:55
-
06:39
-
06:32
-
05:49
-
05:35
-
05:34
-
05:23
-
05:05
-
04:48
-
04:38
-
04:16
-
04:07
-
03:53
-
03:39
-
03:38
-
03:24