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Футболистка сборной Нидерландов раскритиковала расписание чемпионата Европы

Футболистка сборной Нидерландов раскритиковала расписание чемпионата Европы
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Футболистка сборной Нидерландов Якки Грунен раскритиковала расписание матчей плей-офф женского чемпионата Европы по футболу. Сетка турнира была составлена таким образом, что сборные Англии и Германии перед полуфиналом получают дополнительные два дня отдыха по сравнению с соперниками.

«Мне кажется странным, что некоторые команды отдыхают больше, чем другие. Честно говоря, я не совсем понимаю этого», — цитирует Грунен NRK. Данное интервью было записано в преддверии четвертьфинального матча Нидерландов со сборной Франции (0:1 в доп. время).

Напомним, в первом полуфинале женского чемпионата Европы сборная Англии встретится с командой из Швеции. Матч состоится 26 июля в 22:00 мск. В другом полуфинале немки поборются за выход в решающий матч с француженками. Стартовый свисток этой встречи прозвучит 27 июля в 22:00 мск.

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