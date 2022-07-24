«Манчестер Юнайтед» готов отправить Криштиану Роналду в аренду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в другую команду на правах аренды, сообщает Mirror.



По информации источника, руководство английского клуба не хочет отпускать 37-летнего португальского футболиста. «Красные дьяволы» хотят, чтобы Роналду воспользовался опцией продления контракта с клубом до 2024 года, после чего отправился в аренду до конца сезона-2022/2023. В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что по итогам предстоящего сезона клуб сможет попасть в Лигу чемпионов УЕФА, а Роналду вернётся в команду и поможет ей в сезоне-2023/2024.



Ранее сообщалось, что Роналду дал своё согласие на переход в мадридский «Атлетико».



Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Действующее контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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