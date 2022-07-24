Холанд поделился ожиданиями перед сезоном после дебютного гола за «Манчестер Сити»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал дебютный гол за «горожан» и поделился ожиданиями перед сезоном.
«Хорошее начало, прекрасный гол и крутая атмосфера. Это невероятно, когда почти 80 000 зрителей тебе аплодируют и кричат. Я был рад забить здесь первый гол. У меня позитивный взгляд на сезон. Я думаю, что проведу его чертовски хорошо», – приводит слова Холанда VG.
В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором встретились чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил новичок «Манчестер Сити» – нападающий Эрлинг Холанд.
- 24 июля 2022
-
11:46
-
11:43
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:10
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:11
-
08:05
-
08:05
-
07:46
-
07:46
-
07:29
-
07:13
-
07:02
-
06:55
-
06:39
-
06:32
-
05:49