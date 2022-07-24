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Холанд поделился ожиданиями перед сезоном после дебютного гола за «Манчестер Сити»

Холанд поделился ожиданиями перед сезоном после дебютного гола за «Манчестер Сити»
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал дебютный гол за «горожан» и поделился ожиданиями перед сезоном.

«Хорошее начало, прекрасный гол и крутая атмосфера. Это невероятно, когда почти 80 000 зрителей тебе аплодируют и кричат. Я был рад забить здесь первый гол. У меня позитивный взгляд на сезон. Я думаю, что проведу его чертовски хорошо», – приводит слова Холанда VG.

В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором встретились чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил новичок «Манчестер Сити» – нападающий Эрлинг Холанд.

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