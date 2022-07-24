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Видеообзор разгромной победы «Штутгарта» в товарищеском матче с «Валенсией»

Видеообзор разгромной победы «Штутгарта» в товарищеском матче с «Валенсией»
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В товарищеском матче «Штутгарт» встречался с «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте (Германия) и завершилась победой немецкого клуба со счётом 5:2.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Штутгарта» Тиагу Томаш. На 30-й минуте форвард «Валенсии» Маркос Андре сравнял счёт. В конце первого тайма, на 44-й минуте, Томаш оформил дубль. На 46-й минуте полузащитник немецкой команды Силас Мвумпа отправил в ворота «Валенсии» третий мяч. На 55-й минуте Андре записал на свой счёт второй гол и сократил отставание испанской команды. Через три минуты нападающий «Штутгарта» Хуан Переа забил четвёртый гол в ворота «Валенсии». На 90-й минуте хавбек немецкого клуба Дарко Чурлинов установил итоговый счёт встречи.

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