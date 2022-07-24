В «Лечче» подтвердили, что ведут переговоры с ЦСКА по переходу Бистровича

Технический директор «Лечче» Панталео Корвино прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.

«Да, «Лечче» ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Кристияна Бистровича», — сказал Корвино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Бистрович в скором времени может стать игроком «Лечче».



Напомним, Бистрович выступает в составе ЦСКА с января 2018 года. Часть прошлого сезона хорватский футболист провёл в турецком клубе «Карагюмрюк» на правах аренды. В чемпионате Турции Бистрович сыграл в 20 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.