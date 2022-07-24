Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Лечче» подтвердили, что ведут переговоры с ЦСКА по переходу Бистровича

В «Лечче» подтвердили, что ведут переговоры с ЦСКА по переходу Бистровича
Комментарии

Технический директор «Лечче» Панталео Корвино прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику московского ЦСКА Кристияну Бистровичу.

«Да, «Лечче» ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Кристияна Бистровича», — сказал Корвино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Бистрович в скором времени может стать игроком «Лечче».

Напомним, Бистрович выступает в составе ЦСКА с января 2018 года. Часть прошлого сезона хорватский футболист провёл в турецком клубе «Карагюмрюк» на правах аренды. В чемпионате Турции Бистрович сыграл в 20 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

Новость по теме
Бистрович близок к переходу из ЦСКА в «Лечче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022