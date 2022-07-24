Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: сейчас победа важна меньше всего, но «Барселоне» очень нравится обыгрывать «Реал»

Хави: сейчас победа важна меньше всего, но «Барселоне» очень нравится обыгрывать «Реал»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат товарищеского матча с мадридским «Реалом» (1:0).

«В целом, мы довольны. Получили хорошие эмоции, а это главное на данный момент. Сейчас победа важна меньше всего, но каталонцам очень нравится обыгрывать «Реал».

Провели отличный первый тайм, второй был похуже. Сейчас идёт предсезонная подготовка, тренировочный процесс приносит свои плоды. В этой встрече мы увидели хорошую игру «Барселоны», но нужно быть более стабильными и результативными. Думаю, мы были лучше «Реала», продемонстрировали хороший футбол. Я очень доволен всем, кроме результата. Мы насладились игрой. Основная цель на сезон — выигрывать трофеи. Это важно для нас», — приводит слова Хави Marca.

Хави тепло приветствует каждого футболиста «Барселоны» в раздевалке

Новость по теме
Карло Анчелотти: нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022