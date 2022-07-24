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Президент «Урала» Иванов: удаление сломало нам игру с «Оренбургом»

Президент «Урала» Иванов: удаление сломало нам игру с «Оренбургом»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу судей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:3).

«Я же не могу обсуждать судейство. Арбитр увидел так. Я тоже считаю, что это жёлтая карточка. Судейство было нормальное. Мы сами виноваты. Наш игрок должен был просто выбить мяч проще. Ничего бы не было. Сложный эпизод.

Вчерашним судейством я доволен. Ян Бобровский хорошо судит. У всех арбитров бывают ошибки, если это была ошибка. Он вообще рядом с нами разговаривал по VAR. Ему сказали: «Да, это красная». Игру нам сломало удаление. Мы ни в чём не уступали. Мы даже превосходили, не имели права так проигрывать. Получилось, как получилось. Думаю, из Яна Бобровского получится большой арбитр», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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