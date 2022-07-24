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Мозес рассказал, влияет ли отстранение клубов РПЛ на его мотивацию играть за «Спартак»

Мозес рассказал, влияет ли отстранение клубов РПЛ на его мотивацию играть за «Спартак»
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Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал, повлияло ли отстранение российских команд от участия в еврокубках на его мотивацию выступать за красно-белых.

«Футбол остаётся футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с лучшими, но ситуация такая. Вв любом случае нужно честно выполнять свою работу, выкладываться на максимум в чемпионате страны», — сказал Мозес в интервью официальному каналу «Спартака» в YouTube.

«Спартак» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 одержал на выезде разгромную победу над «Краснодаром». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу красно-белых. Виктор Мозес провёл на поле 88 минут и отметился одним забитым мячом (на 83-й минуте матча).

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