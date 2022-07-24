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«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 24 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с «Пари Нижним Новгородом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Пари Нижний Новгород».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Андрей Фисенко (Владивосток).

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Пари НН» завершил сезон на 11-м месте, «Химки» — на 13-м.

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