Булыкин: «Локо» потратил много денег, нужно браться за дело. А то будут в середине таблицы

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в преддверии матча второго тура РПЛ с «Ростовом» высказался о необходимости включения железнодорожников в работу с первых туров.
«Если «Локомотив» хочет бороться за высокие места и быть одним из лидеров чемпионата, нужно показывать своё желание, намерение и свою силу. Всё-таки по подбору футболистов «Локомотив» получше «Ростова», играют дома.
Сейчас нужно браться за дело как можно быстрее. Если упустят время, то будут опять болтаться в середине таблицы. Надеюсь, что «Локомотив» будет бороться да высокие места. Много денег потратили.
Конечно, с «Зенитом» будет тяжело, но «Динамо» доказало, что конкурировать с питерцами можно. Учитывая, что есть опытные футболисты, в этом сезоне железнодорожники тоже могут составить конкуренцию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 24 июля 2022
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