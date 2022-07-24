«Динамо» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 24 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграет с «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Торпедо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград).



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Торпедо» получила право выступить в элитном дивизионе после победы в ФНЛ (ныне — Первая лига).