«Локомотив» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 24 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). В роли резервного рефери выступит Сергей Цыганок (Владивосток).



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Локомотив» завершил минувший сезон на шестом месте, «Ростов» — на девятом.