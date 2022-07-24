Канищев: в игре ЦСКА ничего сверхъестественного. Рано говорить, что поборются с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате России сезона-2022/2023.

«Рано ещё говорить, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Одна отдельная, удачно проведённая игра ни о чём не говорит. В игре ЦСКА не было ничего сверхъестественного.



«Сочи» пока средненькая команда. У неё совсем не тот состав, который был ранее. Лица, определяющие игру, покинули команду — например, Кассьерра. Поэтому эта победа ЦСКА ни о чём не говорит», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После двух туров лидером соревнований является московский ЦСКА, набравший шесть очков. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».