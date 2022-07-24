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Терехов: «Спартак» вечно 10-е места занимает, его считают топ-клубом. По каким критериям?

Терехов: «Спартак» вечно 10-е места занимает, его считают топ-клубом. По каким критериям?
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Защитник футбольного клуба «Сочи» Сергей Терехов после матча второго тура РПЛ с московским ЦСКА (0:3) заявил, что пока не планирует переходить в другую команду, так как у него есть действующий контракт и он намерен его отработать до конца.

«Я игрок «Сочи. У меня есть действующий контракт, который я не могу не отработать. Не имею права в такой ситуации вести переговоры. Мне ничего неизвестно, что Федотов (главный тренер ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») хотел забрать меня к себе в команду. Хотел бы я попробовать себя на более высоком уровне? «Сочи» занял второе место в том сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Вы считаете, это более высокий уровень?

А по поводу большей истории команды… «Спартак» тоже 10 лет считается топ-клубом, при этом выше пятого места… десятые места вечно занимает, и при этом его все считают топ-клубом. По каким критериям? Просто по истории? Повторяюсь, мне интересно отрабатывать исключительно свой контракт. Ни о чём другом я не думаю», — сказал Терехов в интервью «Спорт-экспресс».

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