Баженов: к судейству матча «Краснодара» и «Спартака» есть вопросы, но так было и будет
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о работе арбитров в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1).
«К судейству есть вопросы, но это неотъемлемая часть футбола. Нельзя недооценивать или обесценивать победу любой команды. Сегодня в твою сторону ошиблись, завтра — в другую. Так было, будет и есть. Это человеческий фактор, данность. Футбол вдолгую всегда справедлив, я всегда так считаю», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 московская команда дома сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 июля. Лидером РПЛ после двух туров является ЦСКА (6).
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