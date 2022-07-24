Баженов: к судейству матча «Краснодара» и «Спартака» есть вопросы, но так было и будет

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о работе арбитров в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1).

«К судейству есть вопросы, но это неотъемлемая часть футбола. Нельзя недооценивать или обесценивать победу любой команды. Сегодня в твою сторону ошиблись, завтра — в другую. Так было, будет и есть. Это человеческий фактор, данность. Футбол вдолгую всегда справедлив, я всегда так считаю», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 московская команда дома сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 июля. Лидером РПЛ после двух туров является ЦСКА (6).