Баженов — о чемпионской гонке в РПЛ: все команды одинаковые, кроме «Зенита»
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Моё мнение неизменно. Прошло всего два тура, вообще ничего непонятно. Думаю, все команды, кроме «Зенита», одинаковые. С петербуржцами будет трудно бороться. У ЦСКА, «Сочи», «Спартака» есть возможность занять второе, третье место. Но для первого нужна сверхмотивация, удача. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из этих команд навязал конкуренцию «Зениту». Я буду рад, даже если это будет не «Спартак», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
После двух туров лидером турнирной таблицы РПЛ является ЦСКА, набравший шесть очков. Действующий чемпион России — «Зенит».
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