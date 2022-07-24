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Баженов — о чемпионской гонке в РПЛ: все команды одинаковые, кроме «Зенита»

Баженов — о чемпионской гонке в РПЛ: все команды одинаковые, кроме «Зенита»
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Моё мнение неизменно. Прошло всего два тура, вообще ничего непонятно. Думаю, все команды, кроме «Зенита», одинаковые. С петербуржцами будет трудно бороться. У ЦСКА, «Сочи», «Спартака» есть возможность занять второе, третье место. Но для первого нужна сверхмотивация, удача. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из этих команд навязал конкуренцию «Зениту». Я буду рад, даже если это будет не «Спартак», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После двух туров лидером турнирной таблицы РПЛ является ЦСКА, набравший шесть очков. Действующий чемпион России — «Зенит».

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