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«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: составы команд на матч второго тура РПЛ

«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: составы команд на матч второго тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Пари Нижний Новгород».

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Калинский, Рыбчинский, Майга, Берковский, Кротов.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Пари НН» завершил сезон на 11-м месте, «Химки» — на 13-м.

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