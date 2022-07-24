Георгий Джикия оценил старт «Спартака» в РПЛ. У красно-белых четыре очка после двух матчей

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над Краснодаром (4:1) в матче второго тура РПЛ и оценил старт красно-белых после двух матчей.
«Конечно, удаление повлияло на итоговый результат. Тем более когда оно в первом тайме, у ключевого футболиста соперника. Мы знали, что «Краснодар» с первых минут будет играть активно, с высоким прессиногом, поэтому спокойно начали, без всякой суеты. Ждали момента, потом и сами стали хорошо выходить из обороны, забили гол.
Четыре очка в двух матчах — хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, у нас было удаление в первом тайме. Поэтому идём дальше. Это только второй тур был.
Судейство я не обсуждаю. По поводу пенальти в наши ворота — честно, я даже не смотрел. Потом спокойно посмотрю, поэтому даже не знаю. Кто-то говорит так, кто-то – так», — сказал Джикия в интервью YouTube каналу «Футбол России».
- 24 июля 2022
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