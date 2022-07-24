В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка» Лукуми
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Генка» Джону Лукуми со стороны санкт-петербургского клуба.
«Действительно ли «Зенит» интересуется Джоном Лукуми из «Генка»? В настоящее время — недействительно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Лукуми попал в сферу интересов «Зенита». Также в услугах футболиста заинтересованы «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».
Лукуми выступает в составе «Генка» с 2018 года. В прошлом сезоне 24-летний колумбийский защитник принял участие в 29 матчах чемпионата Бельгии и забил один гол. С 2019 года Лукуми вызывается в сборную Колумбии.
Новость по теме«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Генка»
Комментарии
- 24 июля 2022
-
14:54
-
14:30
-
14:26
-
14:19
-
14:19
-
14:10
-
13:54
-
13:44
-
13:27
-
13:26
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:59
-
11:46
-
11:43
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:21
Партнерский контент