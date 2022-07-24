В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка» Лукуми

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Генка» Джону Лукуми со стороны санкт-петербургского клуба.



«Действительно ли «Зенит» интересуется Джоном Лукуми из «Генка»? В настоящее время — недействительно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Лукуми попал в сферу интересов «Зенита». Также в услугах футболиста заинтересованы «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

Лукуми выступает в составе «Генка» с 2018 года. В прошлом сезоне 24-летний колумбийский защитник принял участие в 29 матчах чемпионата Бельгии и забил один гол. С 2019 года Лукуми вызывается в сборную Колумбии.