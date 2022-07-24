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«Енисей» одолел «Рубин» в домашнем матче Первой лиги

«Енисей» одолел «Рубин» в домашнем матче Первой лиги
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В матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 17-й минуте встречи счёт открыл защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин. На 27-й минуте полузащитник Никита Глушков упрочил преимущество красноярской команды в счёте. Через шесть минут хавбек
Солтмурад Бакаев сократил отставание «Рубина». На 55-й минуте полузащитник казанцев Дмитрий Кабутов сравнял счёт. На 66-й минуте победный гол забил хавбек «Енисея» Евгений Воронин. В концовке встречи, на 90-й минуте, вторую жёлтую карточку получил Бардыбахин.

«Енисей» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (3) — на восьмом месте.

Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Бардыбахин – 17'   2:0 Глушков – 27'   2:1 Бакаев – 33'   2:2 Кабутов – 55'   3:2 Воронин – 66'
Удаления: Бардыбахин – 90' / нет
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