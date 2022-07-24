«Енисей» одолел «Рубин» в домашнем матче Первой лиги
Поделиться
В матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 17-й минуте встречи счёт открыл защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин. На 27-й минуте полузащитник Никита Глушков упрочил преимущество красноярской команды в счёте. Через шесть минут хавбек
Солтмурад Бакаев сократил отставание «Рубина». На 55-й минуте полузащитник казанцев Дмитрий Кабутов сравнял счёт. На 66-й минуте победный гол забил хавбек «Енисея» Евгений Воронин. В концовке встречи, на 90-й минуте, вторую жёлтую карточку получил Бардыбахин.
«Енисей» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (3) — на восьмом месте.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
15:48
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:36
-
15:27
-
15:25
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
14:59
-
14:54
-
14:30
-
14:26
-
14:19
-
14:19
-
14:10
-
13:54
-
13:44
-
13:27
-
13:26
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:10
Партнерский контент