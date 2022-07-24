«Енисей» одолел «Рубин» в домашнем матче Первой лиги

В матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 17-й минуте встречи счёт открыл защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин. На 27-й минуте полузащитник Никита Глушков упрочил преимущество красноярской команды в счёте. Через шесть минут хавбек

Солтмурад Бакаев сократил отставание «Рубина». На 55-й минуте полузащитник казанцев Дмитрий Кабутов сравнял счёт. На 66-й минуте победный гол забил хавбек «Енисея» Евгений Воронин. В концовке встречи, на 90-й минуте, вторую жёлтую карточку получил Бардыбахин.



«Енисей» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (3) — на восьмом месте.