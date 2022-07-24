«Крысы первыми бегут с корабля». Колыванов — о тайно покинувшем «Динамо» Вареле

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал информацию об уходе из клуба защитника бело-голубых Гильермо Варелы. Ранее появилась информация, что игрок тайно покинул базу клуба. В настоящее время местонахождение футболиста клубу неизвестно. До него пытаются дозвониться, но трубки он не берёт.

«Я уже говорил, что крысы первыми бегут с корабля. «Динамо» можно только посочувствовать. Мужчины так не поступают. Если бы хотел уйти, то мог бы объявить о своём решении. От иностранцев можно ожидать чего угодно. Они меня уже никак не удивляют.



Незаменимых нет. Понятное дело, что на своей позиции он был на ведущих ролях… Но не он первый, не он последний», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.