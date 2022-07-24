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Юрий Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров

Юрий Сёмин рассказал, какие выводы нужно сделать российским клубам после ухода легионеров
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об уходе из «Динамо» защитника бело-голубых Гильермо Варелы.

Ранее появилась информация, что игрок тайно покинул базу клуба. В настоящее время местонахождение футболиста клубу неизвестно. До него пытаются дозвониться, но трубки он не берёт.

«Не хочу оценивать поступок Варелы. Наверное, нашим руководителям, которые занимаются приглашением легионеров, нужно правильно сделать выводы. Будут предлагать какие-то лучшие условия легионерам, а они по-любому будут уходить. Акцент нужно сделать на своих игроков, развитии своей инфраструктуры детско-юношеского футбола. Отсюда появятся наши звёзды», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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