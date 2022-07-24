Билеты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» будут стоить восемь рублей

Самарские «Крылья Советов» объявили о поступлении в продажу билетов на первый домашний матч в сезоне-2022/2023 с московским «Торпедо». Стоимость билета — восемь рублей, сообщает официальный сайт клуба.
«31 июля мы начинаем новый сезон матчем с «Торпедо». Клуб готовит для вас массу интересного, начиная с этого матча. В этот день болельщиков ждут открытие клубного музея «Крыльев», автограф-сессия с игроками команды, угощения от партнёров и многое другое!
Цена билета на первый домашний матч составит всего 8,0 рублей — символическая стоимость в честь юбилея клуба, который мы продолжаем отмечать в этом году. Билеты по этой цене можно приобрести во все сектора, кроме VIP и Hospitality», — сообщается на сайте клуба.
Матч «Крылья Советов» — «Торпедо» начнётся 31 июля в 17.30 мск.
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