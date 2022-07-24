Агент: Варела не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго»

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, сообщил, что его клиент не покидал московский клуб тайно.



«Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго», но подождём предложения «Динамо», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что Варела тайно покинул базу «Динамо» и перестал выходить на связь. Сообщалось, что игрок может перейти во «Фламенго».

Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.