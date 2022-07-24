Агент тайно покинувшего «Динамо» Варелы сообщил, в каком случае игрок останется в команде

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника «Динамо» Гильермо Варелы, объяснил, в каком случае футболист может остаться в московской команде.
«Завтра «Динамо» должно сделать предложение по новому контракту, если клуб хочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не такая большая. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придётся уехать в Бразилию», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Варела тайно покинул базу «Динамо» и перестал выходить на связь. Сообщалось, что игрок может перейти во «Фламенго».
Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.
- 24 июля 2022
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