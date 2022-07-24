«Динамо» — «Торпедо»: составы команд на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Торпедо» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Торпедо».



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.



«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Рейхмен, Караев, Турищев.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе после победы в ФНЛ (ныне — Первая лига).