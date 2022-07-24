Гаврилов: я, Романцев и Дасаев сейчас вместе сидим — ничего не знаем о Вареле. Нам по фигу

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о тайном уходе защитника Гильермо Варелы из московского «Динамо».
«Какой-то уругваец Валера убежал с базы. Я, Романцев и Дасаев сейчас вместе сидим — вообще ничего не знаем о Вареле. Нам по фигу. Пусть они хоть все там бегут. Ну не хочет играть за «Динамо», значит, пусть бежит куда хочет. Не переживайте за Варелу. Найдётся!» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что Варела тайно покинул базу «Динамо» и перестал выходить на связь. Сообщалось, что игрок может перейти во «Фламенго».
Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.
- 24 июля 2022
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