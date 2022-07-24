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«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ

«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ
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В матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 62-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин, пытаясь выбить мяч, поскользнулся, а Руденко моментально отреагировал и отправил мяч в пустые ворота. На 82-й минуте полузащитник Резиуан Мирзов упрочил преимущество подмосковной команды. На 90-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов довёл счёт до разгромного.

«Химки» набрали четыре очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (1) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Руденко – 62'   2:0 Мирзов – 82'   3:0 Долгов – 90'
Комментарии
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