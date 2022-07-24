«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ

В матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 62-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин, пытаясь выбить мяч, поскользнулся, а Руденко моментально отреагировал и отправил мяч в пустые ворота. На 82-й минуте полузащитник Резиуан Мирзов упрочил преимущество подмосковной команды. На 90-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов довёл счёт до разгромного.



«Химки» набрали четыре очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (1) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).