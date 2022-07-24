Потенциальный новичок «Динамо» Роберто Фернандес приехал на матч с «Торпедо»

Потенциальный новичок московского «Динамо» защитник Роберто Фернандес приехал на матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков
Напомним, Фернандес является защитником парагвайского «Гуарани». Сообщалось, что «Динамо» заплатит за его трансфер € 3,5 млн. Футболист должен в ближайшее время подписать пятилетний контракт с Роберто.
Фернандес — воспитанник «Гуарани». К 22 годам он сыграл за клуб в 70 матчах, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.
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