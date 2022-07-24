В «Химках» прокомментировали разгромную победу в матче с «Пари НН»
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Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (3:0) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Матч получился тяжёлым, особенно первый тайм. Очень жарко. Обеим командам тяжело бегать. Судейство? Судили нормально.
Нужен ли нападающий «Химкам»? Не знаю, каждый тренер хочет больше футболистов. Я думаю, что у нас всё хорошо. Трансферов на вход больше не будет? Кто знает…» — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки». Голами в составе подмосковной команды отметились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. «Химки» набрали четыре очка в двух стартовых матчах чемпионата страны.
Новость по теме«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ
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