В «Химках» прокомментировали разгромную победу в матче с «Пари НН»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (3:0) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Матч получился тяжёлым, особенно первый тайм. Очень жарко. Обеим командам тяжело бегать. Судейство? Судили нормально.



Нужен ли нападающий «Химкам»? Не знаю, каждый тренер хочет больше футболистов. Я думаю, что у нас всё хорошо. Трансферов на вход больше не будет? Кто знает…» — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки». Голами в составе подмосковной команды отметились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. «Химки» набрали четыре очка в двух стартовых матчах чемпионата страны.