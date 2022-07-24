«Агент говорил скользкие вещи». Гендиректор «Химок» высказался об уходе Лоуренса

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал уход из команды полузащитника Лоуренса Николаса. Стороны объявили о расторжении контракта 22 июля.

«Не комментирую уход Лоуренса. Каждый раз агент говорил скользкие вещи. Можно доверять его словам? Если вы доверяете, то можно. Есть те, кто не доверяет. Каждый должен выбирать», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Лоуренс перешёл в подмосковную команду в феврале 2022 года. В четырёх матчах за «Химки» полузащитник заработал одну красную карточку. В России Николас также выступал за «Тамбов» и «Долгопрудный».

Сегодня, 24 июля, «Химки» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги разгромили «Нижний Новгород» (3:0).