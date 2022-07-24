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В «Химках» считают седьмое место по итогам сезона хорошим результатом для команды

В «Химках» считают седьмое место по итогам сезона хорошим результатом для команды
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Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о целях подмосковной команды на сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Мы прошлый сезон сыграли очень плохо — попали в стыки. Задача — избежать стыков. Промежуточная цель — сыграть лучше, чем в позапрошлом году. Тогда мы были восьмыми. Если займём седьмое, то будет хорошо. Если в тройку, то это так, помечтать.

Хорошо начали сезон — мы для этого готовились и тренировались. К тому же взяли квалифицированных футболистов. Пока всё хорошо», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В двух стартовых турах чемпионата России подмосковная команда набрала четыре очка. Сначала «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а потом разгромили «Нижний Новгород» (3:0).

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