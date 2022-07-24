Глушаков: только узнал, у меня 50-й матч за «Химки». Будет ли ещё 50? Надеюсь, больше

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0) высказался о том, что провёл 50-й матч за клуб.

«Сам только что узнал, что у меня 50-й матч. Думаете, что это большое событие? Это только начало. Нужно посчитать, сколько всего. Будет ли ещё 50, загадывать не хочется, — надеюсь, побольше», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Глушаков играет за «Химки» с 2020 года, куда перешёл после истечения контракта с грозненским «Ахматом». Соглашение 35-летнего российского футболиста с подмосковным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.