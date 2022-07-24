Глушаков: старт РПЛ можно было бы назвать идеальным, если бы «Химки» выиграли у «Зенита»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал старт сезона для подмосковной команды. В двух турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Химки» набрали четыре очка в матчах с «Зенитом» (1:1) и Нижним Новгородом" (3:0).
«Мы смотрим и отталкиваемся от того, как играет соперник. Играем в футбол. С «Зенитом» нужно было больше играть от обороны, с «Нижним Новгородом» — больше в прессинг.
Гбане — типичный опорный полузащитник, с хорошим отбором. Он хороший футболист.
Старт сезона можно было бы назвать идеальным, если бы «Химки» выиграли у «Зенита». Одно очко — тоже неплохо, моментами мы их переиграли. Давайте не будем хвалить «Химки», сегодня порадуемся, и всё. Чемпионат весь впереди, только второй тур. Идём спокойно от матча к матчу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 24 июля 2022
-
18:00
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:32
-
17:31
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
15:48
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:36
-
15:27
-
15:25
-
15:18