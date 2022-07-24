Глушаков: старт РПЛ можно было бы назвать идеальным, если бы «Химки» выиграли у «Зенита»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал старт сезона для подмосковной команды. В двух турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Химки» набрали четыре очка в матчах с «Зенитом» (1:1) и Нижним Новгородом" (3:0).

«Мы смотрим и отталкиваемся от того, как играет соперник. Играем в футбол. С «Зенитом» нужно было больше играть от обороны, с «Нижним Новгородом» — больше в прессинг.



Гбане — типичный опорный полузащитник, с хорошим отбором. Он хороший футболист.



Старт сезона можно было бы назвать идеальным, если бы «Химки» выиграли у «Зенита». Одно очко — тоже неплохо, моментами мы их переиграли. Давайте не будем хвалить «Химки», сегодня порадуемся, и всё. Чемпионат весь впереди, только второй тур. Идём спокойно от матча к матчу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.