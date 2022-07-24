Идову считает, что «Химки» не показали свой лучший футбол с «Пари НН» из-за жары

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову высказался о победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Футболист отметил, что команда не смогла показать лучший футбол из-за жаркой погоды.

«Ощущения положительные, мы ведь выиграли. Самой игрой остались довольны, но с «Зенитом» игра смотрелась намного лучше и качественнее. Скорее всего, сегодня жара внесла свои коррективы. Тяжеловато играть, но, надеюсь, со временем адаптируемся — ничего не поделаешь. Какие-то игры придётся играть в такую жару, какие-то вечером — там будет полегче. Надо привыкать к таким условиям. Лучше так, чтобы было тепло», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.